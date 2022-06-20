民進黨新竹市長林智堅將轉戰參選桃園市長，國民黨則推出前行政院長張善政、民眾黨派立委賴香伶參戰，現在「三腳督」就定位，有港媒分析，面對最會選舉的民進黨，張善政可以打，更直言綠營在桃竹恐遭「雙殺」，引發討論。

港媒《中評社》報導指出，現在民進黨要派出林智堅參選，張善政日前在臉書引述他在民進黨當官的好友奉勸之語，「民進黨是全世界最會選舉的政治機器，他們會運用各種力量來對付我」，這場選舉對手不只有林智堅，更是總統蔡英文、民進黨，甚至整個國家機器的全部力量。

該報導更指出，現在民進黨對桃、竹兩市的提名，出現了一個奇特的現象，「桃園市長指定新竹市長來選桃園，新竹市長指定副市長去選新竹」，而這樣的盤算是，將現任者的政績光環移轉給接棒的人，有「1＋1」的效果，但此舉若是過度政治包裝或精算，當地選民是否會埋單？亦或是導致民進黨在桃、竹恐遭「雙殺」，都需觀察。

報導也表示，現在張善政對上林智堅，有「院長」和「區長」對打的感覺，張善政臉書也翻出之前與桃園市長鄭文燦的合照，當時張善政是「行政院長」；鄭文燦則是「地方首長」，此舉恐強調「做事不分藍綠」，深層意義為展現張善政自己的行政高度。作風風格斯文的張善政，在與前高雄市長韓國瑜搭配參選2020總統大選時，已被民進黨摸清底細，現在2022桃園市長藍綠交手，就看張善政如何應戰。