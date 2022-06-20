恩恩事件橫向聯繫音檔曝光，新北市政府指稱提供音檔的新北市消防局基層人員主動向地檢署自首，民進黨發言人黃彩玲今天表示，這部分關鍵音檔曝光，讓恩恩爸想爭取還原的事實真相，又再露出一絲曙光。吹哨者看不下去，基於正義站出來，事實真相終究紙包不住火。

黃彩玲指出，提供音檔的基層消防人員，寧願冒著受罰風險，也要勇敢當吹哨者，是因為想要澄清消防局處理沒有疏失。她說，從揭露的部分音檔證實，新北消防局的第一線人員真的很認真，就算找不到衛生局，也是努力直接聯繫醫院協助恩恩送醫，而延誤送醫的關鍵，就是消失的衛生局。

她認為，侯友宜若真想捍衛消防員的清白和尊嚴，應趕緊把所有橫向聯繫的音檔給恩恩父母，不要再讓第一線人員承受背鍋的壓力了。她強調，身為民選的地方父母官，侯友宜有責任把事件交代清楚。她奉勸侯友宜別再當躲避球隊長，盡快公布關鍵音檔，或提出恩恩事件的完整報告，給恩恩爸一個清楚的交代。