夏至還沒來臨，但是近來氣象局多次發布高溫資訊，許多人也開始感受到太陽的殘酷，紛紛開啟冷氣。台電提醒，冷氣若久未使用的話最好事先進行2個動作，不但能夠減少過敏發生的機率，還能夠增強冷房效果！

台電建議冷氣開工前最好先清洗外殼、出風口和濾網。（圖／翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電18日在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，民眾在讓冷氣開工前別忘了2個行動：「清潔冷氣外部」方面，將機身表面與出風口擦拭乾淨；「清洗濾網」方面，用清水或中性清潔劑沖洗、不要用力刷，洗淨後陰乾或輕拭乾、不要放在陽光下曝曬，減少過敏源的同時還能增強冷氣的冷房效果，讓冷氣吹出的乾淨空氣迅速充滿整間冷氣房。

台電建議，民眾最好2至3週定期清洗濾網，若發現冷氣內部的風輪與鰭片卡了許多灰塵、甚至發霉，也可以花錢聘請專業的師傅進行清洗；溫度方面就算設置26至28度沒有特別低溫，但搭配電扇就能達到涼爽效果。

另外台電過去曾經分享，開啟冷氣時若為了迅速冷房將溫度調太低，冷氣為了達到設定溫度會高功率運轉、最耗電，此時如果家裡備有循環扇，就可帶動室內空氣流通、迅速冷房。