備戰年底九合一選舉，國民黨今中央工作會議通過，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日在桃園巨蛋舉行，全案將送週三中常會通過。

國民黨今日中央工作會議通過，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日舉行，當日亦將安排九合一選舉造勢活動。地點則初步定於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋），全案將送本週三中常會通過。

國民黨表示，工作會議並通過，全代會隔日（8／29）上午，在中央黨部八德大樓十二樓舉行「第二十一屆111年度中評會議」。

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