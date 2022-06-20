備戰年底九合一選舉，國民黨今中央工作會議通過，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日在桃園巨蛋舉行，全案將送週三中常會通過。
國民黨今日中央工作會議通過，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日舉行，當日亦將安排九合一選舉造勢活動。地點則初步定於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋），全案將送本週三中常會通過。
國民黨表示，工作會議並通過，全代會隔日（8／29）上午，在中央黨部八德大樓十二樓舉行「第二十一屆111年度中評會議」。
備戰年底九合一選舉，國民黨今中央工作會議通過，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日在桃園巨蛋舉行，全案將送週三中常會通過。
國民黨今日中央工作會議通過，第21屆第2次全國代表大會將於8月28日舉行，當日亦將安排九合一選舉造勢活動。地點則初步定於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋），全案將送本週三中常會通過。
國民黨表示，工作會議並通過，全代會隔日（8／29）上午，在中央黨部八德大樓十二樓舉行「第二十一屆111年度中評會議」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。