交通部觀光局今（20）日宣布修正「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，放寬旅客旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗規定，尚未完成施打3劑疫苗的旅客，可用48小時內的快篩陰性證明代替，自即日起生效。

觀光局表示，為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，指揮中心於4月15日宣布，國人自4月22日起，均須完成第3劑疫苗接種，才可參加不特定團員的旅遊團。政策實施後，適逢國內疫情升溫之際，民眾亦因此自主提升防疫作為。

據指揮中心統計，第3劑疫苗接種率至16日疫苗追加劑接種率已達68.9％，若以符合追加劑接種間隔人數統計則達約92.94％。考量疫苗接種率提高、民眾自主防疫紮實及疫情趨勢將逐漸緩和，經與觀光產業研商後研議放寬旅行團3劑令，並報請指揮中心同意。

觀光局表示，未完成3劑疫苗施打得旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團，預期放寬後可提高民眾參團出遊意願，惟仍須遵守指揮中心相關防疫規定，將督促業者確實加強落實相關防疫規範，並呼籲符合施打資格的民眾及旅行社從業人員盡速施打。