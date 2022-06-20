高雄市消防局20日在左營果貿社區舉行消防演練，消防人員模擬民眾受困在二樓，緊急救難。（林瑞益攝）

有鑑於去年十月高雄鹽埕區發生城中城大樓火警，高雄市消防局20日到果貿社區舉辦消防演練，希望藉此提升民眾的防災意識。副市長林欽榮致詞時說，感謝市議會編列1.2億元預算，協助消防局幫助大樓設置「三燈兩器」。

此三燈兩器是指免費補助大樓共用部分避難方向指示燈、出口標示燈、緊急照明燈，以及住宅用火災警報器及滅火器等設備，以確保在大樓消防設備完成改善期間，仍能透過暫時性替代方式，補強大樓消防設備不足。果貿社區至今已裝設1500個住警器，曾協助當地民眾發生火警時報警。

林欽榮另外也感謝中央大力補助，共添購了17部消防車等設備。高市府於今年一月份正式成立公共安全督導會報，由市長陳其邁親自定時主持，此演習也是依據此會報、消防法的規定舉行。

果貿社區的屋齡37年，由12樓7棟、15樓4棟與18樓兩棟組成，戶數有2475戶。消防演練部分，包括場所守望相助初期應變，有火災通報、油盤滅火、避難引導等，以及鐵捲門切割破壞、高樓布線搶救、雲梯車升梯救援、車上架設美式雙節梯救援，希望藉此加強民眾防災意識。