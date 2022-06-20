大陸國防部19日深夜重磅宣佈：「我國成功實施陸基中段反導攔截技術試驗」後，新聞立刻衝上熱搜。「陸基中段反導」到底是什麼？有什麼厲害之處？

據央視軍事綜合頻道CCTV-7《正午國防軍事》報導，這是中國第6次對外公開宣佈進行陸基反導技術試驗。此前5次分別發生在2010年1月11日，2013年1月27日，2014年7月23日、2018年2月5日、2021年2月4日。每一次，都很重要，因為這關係到一個國家的安全。

什麼是「陸基中段反導」技術？

彈道導彈的飛行一般分為三個階段：

一、上升段（當導彈從發射架發射到飛出大氣層之前，這一階段叫做上升段）；

二、中段（導彈飛行飛出大氣層，在大氣層外飛向目標，這一階段是飛行中段）；

三、末段（重返大氣層後，導彈到達目標區域上方繼而命中目標，這一階段被稱為重返大氣層階段，或者叫末段）。

針對導彈的三種飛行階段，自然而然也就分別對應了三種攔截方式：「助推段」防禦系統、「中段」防禦系統、「末段」防禦系統。

「陸基中段反導」技術主要是指在大氣層外、洲際彈道導彈的飛行中段對導彈進行攔截，可以說是導彈防禦技術當中最具有挑戰性的部分。

大氣層以外空氣稀薄，此時導彈的飛行速度非常快，攔截彈要進行動能撞擊，也就是要求發射的攔截彈要與對方發射的洲際彈道導彈的彈頭對撞在一起。

此外，這種攔截方式首先需要有雷達識別來襲彈頭，判斷它的軌跡、速度等，還要對其進行跟蹤，所以中段反導攔截技術難點非常大。

軍事專家邵永靈曾表示，中國發展陸基中段反導攔截技術是一種戰略性投資。 現在各國都在強調攻防兼備，而中國在承諾不首先使用核武器的情況下，發展適度的防禦能力，保證核力量的生存能力尤為重要。