老闆娘原本掛在早餐店門口的紅布條。（圖／翻攝自爆廢公社）

1名男網友在《爆廢公社》發文，一家早餐店老闆娘因為受不了原PO每天點餐都對她喊阿姨，特別訂製全新布條寫：「為維護點餐品質，18歲以上人類，請勿叫闆娘阿姨」。文章曝光後引起大批網友們熱議：「嘴巴要甜，不然沒人會理你」、「就單純叫老闆，老闆娘就好，簡單又省事」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文，他今天買早餐時一如既往和早餐店老闆娘說：「阿姨，我一樣一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，怎料過了許久都無人回應，其他顧客比了一下門口的布條告知原PO，他一邊納悶布條不知何時更換，一邊抬頭竟看見：「為維護點餐品質，18歲以上人類，請勿叫闆娘阿姨」。

原PO看完後，會心一笑改口：「漂亮的老闆娘，我要一個洋蔥燻雞厚片和一杯大冰奶」，此時老闆娘才淡淡回應：「那個布條就是為你做的」，讓他不禁默默祈禱，他的早餐內不會出現奇怪的東西。

文章曝光，大批網友們紛紛留言笑說：「買東西叫老闆不就好了，為什麼一定要叫人家阿姨或叔」、「我現在80歲以上的才敢叫阿姨，80歲以下都叫姊姊」、「嘴巴要甜，不然沒人會理你」、「不管幾歲，有禮貌的請稱呼姐姐」、「老闆娘的玻璃心被你打碎」、「就單純叫老闆，老闆娘就好，簡單又省事」、「美麗老闆娘為了你花錢做布條、你該感到榮幸」、「改叫老婆看看」。