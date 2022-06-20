即日起至7月3日可至蘭陽博物館，透過「甘之如宜－風土保存術」展覽，瞭解、體驗宜蘭在地文化保存的精神。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

即日起至7月3日可至蘭陽博物館，透過「甘之如宜－風土保存術」展覽，瞭解、體驗宜蘭在地文化保存的精神。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

即日起至7月3日可至蘭陽博物館，透過「甘之如宜－風土保存術」展覽，瞭解、體驗宜蘭在地文化保存的精神。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣內博物館林立，保存地方文化的特殊風貌，讓「宜蘭是一座博物館」的概念，用最生活化的方式呈現；宜蘭縣政府文化局於6月17日至7月3日，在蘭陽博物館推出「甘之如宜－風土保存術」展覽，由宜蘭在地12間不同類型的地方文化館，用特有方式及收藏，讓大家感受從古至今屬於宜蘭的味道、精神。

縣長林姿妙表示，這次展覽記錄縣內12間館舍典藏文物、推廣在地文史，把宜蘭美麗的山海文化全集中在一處，各館舍還舉辦講座跟有趣的體驗活動，希望藉此讓民眾看見每個館舍典藏專屬地方的風味秘辛，認識宜蘭不同面貌，更加了解宜蘭文化底蘊的深厚。

今（20日）開幕現場，橘之鄉蜜餞形象館準備金棗西西里咖啡，藉以推廣宜蘭蜜餞文化的現在式；而在展覽期間，各館舍將推出12場體驗活動，透過DIY、講座及遊戲形式，認識博物館保存地方文化的方法。

包括南方澳珊瑚法界博物館帶來逐漸失傳的珊瑚工藝，可親手製作紅珊瑚三股結繩手鍊；頭城休閒農場的藝術家，研發手作香料球體驗；大同泰雅生活館可體驗梭織與竹編，學習傳統工藝。

還有己文堂、古意生活藝術館與龜山島漁村文化館，也分別推出手捏薰香、植物敲染以及回收漁網編織的活動；台灣戲劇館則有本地歌仔戲的封蘇與千金扇DIY教學，此外更製作了「宜蘭本地歌仔紙娃娃」，展覽期間限量一千份，贈送給看展的觀眾。各館舍體驗活動報名網址：https：／／tainbunsia.wixsite.com／canninglocality 。

文化局表示，此次以「村民研究員」的概念，向縣內地方館舍徵求，設計一個可以讓民眾與博物館，在一個相對平等的關係中，進行研究、調查、或是互相學習的行動。

即日起至7月3日可至蘭陽博物館，透過「甘之如宜－風土保存術」展覽，瞭解、體驗宜蘭在地文化保存的精神。活動相關資訊，請上文化局粉專或小間書菜臉書粉專https：／／www.facebook.com／bookvegetable／ 查詢。