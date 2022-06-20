管理世界游泳比賽公正性的國際游泳總會(FINA)在內部表決後確定，禁止跨性別女性參加女子組游泳比賽，因為「她們」將嚴重影響普通女選手的比賽公平。

在布達佩斯舉行的 2022年國際游泳特別大會上，經過討論後展開表決，最後71.5%的會員同意，後天的跨性別女性具有明顯的體格優勢，影響了比賽的公平。

國際泳會主席穆薩拉姆(Husain Al-Musallam)在一份聲明中說：「我們必須保護所有運動員的參賽權利，但我們也必須保證競爭的公平，尤其是女子組游泳比賽。 」

根據該政策，跨性別女性必須證明「她們沒有經歷過坦納標準(Tanner scale)第2階段，也就是12歲之前沒有任何男性青春期過程」，這個定義其實已經完全排除了跨性別女性參加女子組比賽的資格。所謂坦納標準，是英國兒科醫生詹姆斯•坦納(James Mourilyan Tanner)提出的青春期生理變化階段。

國際泳會表示，因為青春期男女發育的自然差異，體格上必然會出現差距。「

如果沒有基於生物性別，或是與性別相關的明確定義標準，在未來我們恐怕不太可能在決賽、領獎台，以及冠軍位置上看到生物女性，這也就壓迫了生物女性的體育發展空間。」

該組織表示，該政策是在與體育、科學和法律專家協商後製定的。

很快的，這一決定立即遭到了一些跨性別團體的批評。比如倡導LGBTQI+平權組織「運動員盟友」(Athlete Ally)的主席安妮•利伯曼(Anne Lieberman)指責該政策「具有歧視性、有害、不科學，違反了國際奧委會的指導方針。」

LGBQ人權團體表示，這一決定是「對跨性別運動員的公然岐視，他們一直遵守允許他們參賽的長期政策。」

不過，這場爭議是因為跨性別的女運動員在女子組表現的過於強勢，比如美國賓州大學跨性別泳將莉亞‧湯馬斯( Lia Thomas)在還是男性的時候，成績並不特別，大約都是第5、6名的水準，但是在變性加入女泳隊後，僅在第1個賽季就取得200碼、500碼和1,650碼自由式的冠軍。

在她打破紀錄的賽季之後，關於游泳和其他運動的公平性和包容性，辯論一直在進行。許多美國的州政府，包括南卡羅來納州、奧克拉荷馬州和亞利桑那州的政府已在簽署法律，要求公立學校的跨性別運動員，必須根據出生證明上列出的性別進行比賽，也就是即使跨了性別，也只能在原性別比賽。

國際泳會表示，為了解決爭端，在未來的游泳比賽中，將設計一個跨性別組，所有不符合標準男子或女子項目的人，可以參加這個開放類別。