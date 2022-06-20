2021年國立高雄科技大學出版了首份《2020永續發展報告書》，宣示高科大實踐永續發展理念的決心。高科大將建構2030年永續發展藍圖，透過教學、研究、產學、校園建設等方面，朝聯合國十七項永續發展目標邁進，並積極推動節能與綠能研究與應用，高科大計畫於2028年成為一所碳中和大學。

高科大正與台灣和世界並肩走在永續發展的路上，永續治理是高科大現在及未來發展茁壯的核心價值，而永續發展的關鍵性策略之一，即是學校育才的同時也能善盡社會責任。透過報告書的編撰，響應聯合國十七項永續發展目標，並揭露本校在教學、研究、環境、社會參與及治理面向等相關績效。

在大學治理方面，高科大對內積極開辦永續相關課程及活動，對外則聚焦重點永續研究及計畫；在環境保護方面，高科大為打造智慧綠色校園，透過對能源、空氣、水資源及廢棄物的管理，落實各類資源的有效運用，降低環境的衝擊與破壞，亦積極落實食品安全管理制度，為師生的食安把關，並自行開發多層面的智慧科技化系統來提升校園生活的便利性、安全性與節能性；在社會參與方面，除了對大學社會責任實踐的積極參與，也透過學研、產學、社團、志工等管道，對於在地產業、社區文化、城市與偏鄉等發展議題，投入學界能量深耕在地，以發揮大學價值，讓大學成為地方創生、永續發展的積極貢獻者。

完善的大學治理是學校持續經營的基石，每位成員皆是落實學校治理的重要推手，強化學校組織架構的整體運作，是學校治理發展的核心。本報告書匯聚了高科大眾志成城的努力，除了呼應全球永續發展使命，更要建立明確的目標和優先變革事項，期待高科大為永續發展做出更積極、具體的貢獻。同時也接受社會檢視本校推動永續相關的校務現況，督促高科大繼續成長。