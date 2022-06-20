旅遊人潮漸回流，雲林縣口湖遊客中心月底接團客。（張朝欣攝）

雲林縣口湖遊客中心自今年5月，因全台確診人數增加導致團客行程全數取消，最近散客人數陸續回流，星期假日達3、400人，遊客中心20日表示旅行社已預約本月底帶團來參訪，為了迎賓，將推出獨木舟體驗、單車生態之旅等行程，迎接後疫情時代旅遊潮的來臨。

口湖遊客中心結合宜梧滯洪池、成龍溼地、梧北鐵花窗社區等周邊景點，推動口湖地區觀光產業，成為遊客到雲林沿海必訪景點，去年5月疫情3級警戒，遊客人數大減，但今年農曆年後陸續有散客、團客造訪，沒想到今年5月確診人數增加後，所有團客都取消行程。

遊客中心專案經理蔡云姍表示，最近這半個月來，散客明顯增加，大多是民眾自行開車全家出遊，或是幾個家庭相約出遊，尤其是星期假日，每天有3、400人造訪，讓遊客中心人員忙得不亦樂乎，本月底已開始有團客預約，顯見大家都準備要與病毒共存。

蔡云姍說，為迎接後疫情時代旅遊潮，遊客中心這幾天著手規畫團客行程，包括宜梧滯洪池的單車生態之旅、成龍溼地的國際藝術裝置之旅、梧北鐵花窗社區參訪，也針對即將開放的宜梧滯洪池露營區作準備。

蔡云姍指出，5月確診人數增加後，除旅遊業大受影響，鄉內的餐飲業也受到極大衝擊，業績少了5成以上，許多小農產品的銷售也很慘澹，大家都希望藉由團客來訪，振興一下地方經濟，彌補5月收入大減的困境。

1名遊客認為，雖然全台確診人數還是很多，但大家都覺得與病毒共存是未來趨勢，總是要想辦法回歸正常的生活，到戶外旅遊可以減少群聚染疫機率，是不錯的出遊選擇。