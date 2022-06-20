兩性專家欣西亞有著「性愛教官」的封號，生著一張姣好外貌和S曲線身材，經常站在女性觀點大聊各式敏感話題，偶爾也會親自示範增添說服力，昨(19)日她一連在FB曬出多張比基尼照，大方穿上丁字泳褲讓人看得視線都移不開，展現誘人身材曲線，鼓勵女性大膽穿上丁字內褲走出門。

欣西亞今年端午節時，便挑戰「單穿丁字褲」大尺度美照。不少女性看見私訊「我也好想挑戰丁字泳褲在大眾泳池走跳」見狀她也親給出答案「裝出自己一點都不扭捏不害羞的樣子再ㄍㄧㄥ出最強大的自信和氣場。然後，一回生二回熟。」原來那次她首次端午節在外穿丁字褲。

欣西亞興奮透露，在泳池旁脫下罩衫的那剎那，不停向自己喊話「hold住！hold住！自信拿出來，然後…屁股夾緊」她也分享道，自己內心多少也會「拍謝」，但她一直很想自我挑戰，也不想給自己設限，「認為裝久了就像了，再繼續裝也就更有模有樣」鼓勵女生們內心要有自信。

欣西亞泳池露出好身材，親自鼓勵女生勇敢穿丁字褲走出門外。(圖/欣西亞 IG)

在她發這篇鼓勵文同時，欣西亞還附上個人比基尼照，照片中她身穿亮粉色比基尼配上藍色丁字褲，大片美背和誘人蜜臀一覽無遺，看得讓人血脈四處賁張，和泳池畫面一起看彷彿泳池寫真，讓大票網友紛紛讚嘆，「自信勇敢的女人最美」、「身材好好」、「妳是我見過最美的女人」、「屁股練得好看」。