唐婦頭部、四肢多處受傷，送醫治療無礙，但闖紅燈後續將面臨警依法開罰，肇事責任待交通大隊釐清。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市一名73歲唐姓婦女今日上午騎著腳踏車過馬路，不顧號誌已經紅燈，闖紅燈過馬路，與綠燈起步的一輛白色休旅車發生碰撞，險些捲入車底，造成唐婦頭部、四肢多處受傷，送醫治療無礙。警方對雙方進行酒測，酒測值均為零，而唐婦騎車闖紅燈，將會面臨警依法開罰，肇事責任待交通大隊釐清。

據了解，上午8時20分許，唐婦騎著腳踏車沿興中一路向東騎，此時號誌已由綠轉紅燈，但是唐婦並未理會，直接闖紅燈，想通過光華一路口時，與40歲黃姓男子駕駛白色休旅車沿光華一路南向北綠燈起駛通過興中一路口發生碰撞。

碰撞當時唐婦攔腰撞上休旅車左前側，失衡後重摔在地，險些捲入車底，驚險場面被後方行車紀錄器拍下。事後黃男趕緊下車查看唐婦傷勢並聯絡警消到場處理。車禍造成唐婦頭部、手、腳等多處受傷，送醫治療無礙。警方依規定對雙方進行酒測，酒測值為零，交通事故原因初步分析唐婦未依規定停等紅燈而攔腰撞上直行之自小客車。

警方表示，唐婦闖紅燈依道路交通管理處罰條例，處300元至1200元以下罰鍰，詳細肇事責任待送交通大隊初判。唐婦想貪圖方便闖紅燈過馬路，不料身上多處掛彩，還得面臨遭到警方依法開罰。