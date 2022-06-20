本土疫情緩坡下降，中央流行疫情指揮中心公布醫療量能統計，國內專責及負壓病房共1萬4137床，空床數6653，空床率47.1％。指揮中心代理發言人羅一鈞指出，上周四已發文請北部醫療院所，中南部會視本周確診及住院狀況做調整。

羅一鈞指出，全國負壓及專責病房空床率和上周差不多，由於6月12日發文請北部衛生局轉達各醫院，500床以上急救責任醫院的專責病房開設數由20％下修為15％，因此台北區及北區總床數從先前的5450床、2054床下修到4614床、1904床，讓一般有手術需求的患者有病床可以住院。

羅一鈞指出，全台確診數降幅達3成，各區看起來都是一致性下降；針對空床和住院需求會持續機動調整，中南部會視本周確診及住院狀況調整專責病房開設數量。

口服抗病毒藥方面，指揮中心統計，目前國內總採購量為102.7萬，目前共327.6萬人確診，口服藥使用量為25.1萬份，投藥率為7.67％。

羅一鈞指出，6月6日曾公布投藥率為5.57％，而目前已達7.67％，和過去半個月有明顯提升，和美國、日本相比較高。據統計，台灣投藥率為7.67％，美國4.78％，日本2.81％，香港2.34％，韓國1.33％，英國0.21％。