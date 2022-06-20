調整產品結構，朝高階製程產品（高組分融紡）比例提升；強化工業材產品在汽車、過濾材應用，有鑑於此，耐久型不織布廠新麗（9944）20日指出，今年毛利率、營益率可望雙升，幅度至少有1個百分點以上。

高值化產品出貨增加，新麗第一季稅後淨利為0.57億元，較去年同期成長35％，EPS為0.54元，是近十年來同期新高。

新麗主要產項不織布，屬性為工業材、隔離材。產品應用在汽車、建築工業、過濾、家具、包裝材、成衣等產業。

針軋棉、樹脂棉、熱融棉是公司既有的產品核心；新麗指出，隨著市場趨勢的走向，以及配合客戶的需求，公司積極進行供應鏈的整合，同時朝水針布、融紡布等高階製程產品結構調整，近幾年的毛利率、營益率都有逐步調升。

另外，公司也持續開發高質化產品，其中，隔離材中高組分融紡比例提升、工業材產品強化在汽車及過濾材應用。

新麗指出，隨著疫情逐步控制、供應鏈重組、遷廠產能的恢復；消費市場及產能供應的恢復與高階製程產品陸續導入；以及在戶外產業的隔離應用、工業的中間材料應用等領域客戶逐漸提升，再搭配新領域包裝材的投入，未來幾年，公司有信心整體營運都會持續在成長的軌道上。