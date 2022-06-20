縣府改善寶二壩堤下方大壢老仙爺廟前廣場，可做為辦活動場地，平時可讓遊客停車。（羅浚濱攝）

縣府改善大壢老仙爺廟前廣場周邊環境，增設停車空間可停上百輛大小型車輛，方便遊客停車賞寶二水庫美景。（羅浚濱攝）

寶山鄉公所日前在縣府改善完成的大壢老仙爺廟前廣場舉辦綠竹筍節活動，湧入的人潮不斷。（羅浚濱攝）

寶山鄉公所日前在縣府改善完成的大壢老仙爺廟前廣場舉辦綠竹筍節活動，湧入的人潮不斷。（羅浚濱攝）

寶二水庫是新竹縣觀光景點之一，但壩堤前觀景台周邊停車空間不足，以往舉辦環湖路跑或自行車等活動常受限，縣府投入600萬元改善壩堤下方屬縣有地的大壢老仙爺廟前廣場，並增設停車空間及鐵馬驛站，以往問題將能迎刃而解！

交旅處長游志祥說，大壢老仙爺廟前廣場面積有1公頃多，以往是土石舖面，長滿雜草，下雨泥濘，不適合停車及辦活動，縣府向交通部觀光局爭取「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，投入600萬元已將老仙爺廟周邊廣場空間做整體改善完成。

廣場利用混擬土刷紋鋪面整平，有部分則增設高壓磚，營造「水之廣場」意象，可做為舉辦寶山柑橘路跑及綠竹筍節等活動的場地，也能成為環湖路跑及自行車活動的起跑點。

廣場平日可當停車場，加上周邊增設遊覽車的停車空間，將能停放上百輛大小客車，讓到寶二水庫賞景或休閒運動的民眾能更方便停車。

游志祥說，在周邊休閒座椅之間的空間，同時設置鐵馬驛站，提供鐵馬族做為簡易維修中繼點，沿線設有導覽指標等觀光休憩設施，營造友善自行車旅遊環境。

游志祥指出，未來將利用該廣場空間，整合寶山雙胞胎井、柑橘果園、農場及橄欖合作社等在地特色，成為遊客和鐵馬族前往寶山秘境探索的首選之一，期能進一步帶動寶山觀光與文化產業發展。

寶山鄉長邱坤桶說，寶山很缺乏舉辦大型活動的場地，在縣府改善老仙爺廟周邊廣場空間後，日前廣場舉辦綠竹筍節活動，民眾停車方便，湧入的人潮不斷，年底寶山柑橘節路跑活動，相信會吸引更多民眾參加。