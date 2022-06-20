寶二水庫是新竹縣觀光景點之一，但壩堤前觀景台周邊停車空間不足，以往舉辦環湖路跑或自行車等活動常受限，縣府投入600萬元改善壩堤下方屬縣有地的大壢老仙爺廟前廣場，並增設停車空間及鐵馬驛站，以往問題將能迎刃而解！
交旅處長游志祥說，大壢老仙爺廟前廣場面積有1公頃多，以往是土石舖面，長滿雜草，下雨泥濘，不適合停車及辦活動，縣府向交通部觀光局爭取「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」，投入600萬元已將老仙爺廟周邊廣場空間做整體改善完成。
廣場利用混擬土刷紋鋪面整平，有部分則增設高壓磚，營造「水之廣場」意象，可做為舉辦寶山柑橘路跑及綠竹筍節等活動的場地，也能成為環湖路跑及自行車活動的起跑點。
廣場平日可當停車場，加上周邊增設遊覽車的停車空間，將能停放上百輛大小客車，讓到寶二水庫賞景或休閒運動的民眾能更方便停車。
游志祥說，在周邊休閒座椅之間的空間，同時設置鐵馬驛站，提供鐵馬族做為簡易維修中繼點，沿線設有導覽指標等觀光休憩設施，營造友善自行車旅遊環境。
游志祥指出，未來將利用該廣場空間，整合寶山雙胞胎井、柑橘果園、農場及橄欖合作社等在地特色，成為遊客和鐵馬族前往寶山秘境探索的首選之一，期能進一步帶動寶山觀光與文化產業發展。
寶山鄉長邱坤桶說，寶山很缺乏舉辦大型活動的場地，在縣府改善老仙爺廟周邊廣場空間後，日前廣場舉辦綠竹筍節活動，民眾停車方便，湧入的人潮不斷，年底寶山柑橘節路跑活動，相信會吸引更多民眾參加。
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