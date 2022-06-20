好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）互控誹謗官司本月2日判決結果出爐，陪審團裁定強尼戴普勝訴，安柏赫德須賠1,035萬美元（約新台幣3億元）。安柏赫德上周接受專訪時曾語出驚人說自己「還愛強尼戴普」，被網民一面倒批評「說謊成性」；而傳出無力償還賠款的她，近日又被直擊現身美國平價服裝品牌賣場，畫面曝光後，網友議論「安柏赫德還有心情購物？」又掀起一波討論活題。

安柏赫德自敗訴以來，先是不服審判結果揚言將繼續上訴，上周首度公開現身又說仍愛著前夫，並公開未曝光的醫療診斷書等等。雖然日前曾有消息傳出，強尼戴普「有可能」放棄1,035萬美元（約新台幣3億元）的賠償金，取決於她是否上訴；而安柏赫德在工作方面，DC超級英雄電影《水行俠2》雖傳出「換角」，但安柏赫德仍已經先獲得約數百萬美元的拍攝片酬，似乎不受影響。

根據美國八卦媒體《TMZ》報導，安柏赫德近日現身位於紐約的知名連鎖賣場「TJ Maxx」，只見她穿著寬大版的白襯衫搭配牛仔褲，盤起頭髮一身休閒風逛著賣場，同行的還有先前曾出庭替她作證的妹妹惠妮赫德（Whitney Henriquez），兩人把購物車裝得滿滿，看起來不受敗訴影響，依然過著正常生活。但引人注意的是，安柏赫德眼神竟時不時會飄向鏡頭，舉動遭網友質疑：「自拍影片賣給狗仔賺錢」、「又在演了」。

雖然無從得知姊妹倆最後到底買了些什麼，不過兩人的購物推車裡確實堆了不少衣服，，「還有心情購物」的畫面立刻引來眾多網友們的吐槽，紛紛表示「誰趕快警告結帳店員她付不出來」、「直奔特價區」。事實上，安柏赫德先前哭窮後，就曾被直擊她竟然搭乘私人飛機往返華盛頓和紐約，且身上行頭要價不斐，被網友狠虧：「不是說沒錢？」。