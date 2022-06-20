第一金投信太空衛星ETF基金（00910）擬任經理人牟宗堯表示，回顧過去30年，每當全球股市重挫時，通常會有新殺手級產品或技術問世，成為新的投資趨勢。

如2001年10月的科技泡沫時代，蘋果推出顛覆音樂體驗的iPod；2008年6月次貸危機引發金融海嘯，iPhone 3G上市，徹底改變手機行業和消費電子產品的世界。

2020年5月新冠疫情爆發，SpaceX成為史上第一家實現軌道級載人太空飛行公司，並開始公眾測試低軌道衛星通訊服務，宣示著太空產業的到來，也相繼被美、中、歐列為核心戰略產業，自此之後，太空的投資熱度有增無減。

有鑑於每一世代的關鍵技術與產品普及化速度加快，第一金投信趁著全球股市大調整、長線投資的絕佳切入期，推出台灣第一檔以太空衛星為主題的ETF基金，將於6月27日募集，投資特色在於捕捉太空產業發展的關鍵企業，投資火力則側重成長性最高的低軌道「衛星設備」、「通訊服務」、「太空技術」三大領域，比重逾87％。