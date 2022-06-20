護佳生醫團隊於「2022台灣國際醫療暨健康照護展」中展品吸睛，獲眾多國內外買家青睞，詢問度爆表。（護佳生醫提供／馮惠宜台中傳真）

護佳生醫董事長蔡帛霖致力公益、支持台灣藝術家，特別將該公司收藏的領頭羊藝術品於展場亮相。（護佳生醫提供／馮惠宜台中傳真）

護佳生醫展出的「轉位照護椅」可取代人力搬運、病床、輪椅、如廁、上下車等照護工作，讓照護品質提升。（護佳生醫提供／馮惠宜台中傳真）

高齡化的浪潮下，長照輔具開發及老年疾病所需輔助治療等產品，已成為「超高齡社會」重中之重，護佳生醫在甫落幕的「2022台灣國際醫療暨健康照護展」中，展出新創老人照護輔具─轉位照護椅、醫院專用營養補充產品、專利傷口照護噴劑、「關立捷HA飲」等產品，展品吸睛，獲眾多國內外買家青睞，詢問度爆表。

護佳生醫產品經理徐安佑表示，護佳生醫投入開發長照輔具開發及老年疾病所需輔助治療產品，公司團隊人員在醫療通路服務十年的經驗，發現許多產品不能滿足未來老年化照護需求以及品質參差不齊現象，公司理念秉持輔助醫師治療照護計畫，提供創新並符合臨床數據，通過醫院審查委員評鑑經由院方統一採購監控品質，提供符合醫師治療指引及品質安全產品照護更多老年人。

徐安佑說，護佳生醫成立迄今五年，是國內新創公司，積極投入開發老人照護輔具，並爭取到台中市SBIR創新研發補助，入選台中市政府青創孵化計畫，目前老人照護輔具產品與彰化醫學中心復健科合作，進行臨床測試。

老人照護領域延伸至醫院營養輔助治療，護佳生醫除了產品本身使用高品質原料及專業製造廠，最重要的是，經營團隊長久以來服務醫療通路經驗，秉持專注科學，輔助醫師治療提升患者生活品質維持健康的理念在經營，未來將持續以科學為基礎多樣化創新，輔助超高齡老人醫療需求。

護佳生醫展出的「轉位照護椅」可取代人力搬運、病床、輪椅、如廁、上下車等照護工作，讓照護品質提升，減少身體接觸，更有效預防感染，減少人力搬運風險。該轉位照護椅更結合步行復健功能，可協助長者多練習走動，減少長期臥床機率。

護佳生醫董事長蔡帛霖則表示，隨著醫學美容的行業蓬勃發展，越來越多的女性除了外在保養外，也追求保住「身體年齡」青春的另一面，該公司產品「穀雨初晴玻尿酸飲」曾獲選為58屆金馬獎貴賓禮品，是一支時尚與保養結合的嶄新產品，譲許多不敢嘗試中藥味道以及生活忙碌沒有時間熬煮的女性們，在特殊時期也可以更便利的好好寵愛自己。