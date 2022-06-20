《侏羅紀公園》系列電影近日在各大電影院熱烈上映，有男子心血來潮，也趁著這一波恐龍熱前往電影院觀影，豈料，他的坐位前有位正妹帶著「黃色髮圈」翹起2根髮帶，看「恐龍」電影直接變成看「皮卡丘」；照片曝光後，引起不少網友討論，不過網友也認為原PO「直接向正妹提醒擋住視線，一般人都會不好意思」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示「最近心血來潮，突然想進電影院看『恐龍』電影，結果...」；原PO拍下的照片中，原PO進到電影院，前方位子做著1位正妹，但是正妹頭上戴著黃色髮圈，翹起的2根亮眼黃色髮圈，直接影響了原PO觀看電影的視線，因此原PO也在貼文抱怨「小姐，這樣沒有比較可愛，而且還擋到視線了」。

男子搶搭恐龍電影熱，前往戲院觀影前見到前方坐位正妹帶著黃色髮圈，直接影響觀影視線，讓他抱怨「沒有比較可愛」。（翻攝自臉書爆怨公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「拿剪刀」、「最怕那種喜歡坐直挺挺，脖子以上全露出」、「變皮卡丘了」、「有次遇到一個很高的，整顆頭都在上面，想哭」、「他是天線寶寶，我們要可憐他」、「還碰過前面戴頂帽子的」、「幫她壓下來」、「應該是想讓你有臨場感」。

另外也有網友要原PO提醒正妹「我會跟她說『小姐姐，你的髮圈很可愛，但是，可以先拿下來嗎』」、「其實好像講一下很多人都願意配合」、「小姐，妳的wifi擋到我的視線了」、「版主應該要告知的，一般人會覺得不好意思馬上取下來」、「為什麼不當場跟她說？也許她知道有擋到你，她就會拿掉」。