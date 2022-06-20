東京奧運游泳國手王冠閎，本月和中華游泳隊挑戰2022年FINA布達佩斯世錦賽，台北時間今天（20日）下午在男子200公尺蝶式，以1分56秒87在總排名排第16，前進明天凌晨的準決賽。

年僅20歲的王冠閎去年在東京奧運參加游泳男子100公尺蝶式及200公尺蝶式，100蝶止步預賽，個人強項200蝶預賽以1分54秒44全國新猷晉級到準決賽，可惜16強準決賽1分55秒52總排名第13，未能闖進決賽，但他持續賣力訓練，今年全大運於公開男生組200公尺蝶式以1分56秒94摘金，可惜因確診新冠肺炎，提前結束全大運。

休息康復的王冠閎，這個月和中華游泳隊前進匈牙利布達佩斯，努力幫助台灣游泳在世界爭取一席之地，200公尺蝶式預賽排在第3組第5水道，出發反應在同組選手名列前茅的他，後續速度被對手超越，以1分56秒87排在分組第6，所有組別預賽完成後，名次剛好壓線晉級16強準決賽。

國內男子50公尺蛙式27秒84全國紀錄保持人吳浚鋒，在2022年FINA布達佩斯世錦賽男子50公尺蛙式28秒34居分組第9，未能晉級準決賽。吳浚鋒在上個月全大運於游泳公開男生組50公尺蛙式以27秒99完成10連霸，距離杭州亞運參賽標準27秒91僅有0.08秒微小差距。