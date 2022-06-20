國內疫情緩降，然而耳鼻喉專科醫師張益豪指出，每天都會遇到很多確診者詢問，確診第8天仍快篩陽性，到底能不能出門？他解釋，快篩陽性代表呼吸道中有殘存的病毒，但幾乎不具傳染力，不過外出仍要避免出入人多場所，就醫盡量採視訊診療或選擇較冷門時段前往。

針對確診8天仍快篩陽性的情況，張益豪在臉書粉專發文解釋，確診第7天後呼吸道內還是有一定的病毒量，「不過傳染力大致上已經接近極低點了」，這也是為何有些確診者隔離滿7天仍快篩陽性的原因。

此外，免疫力健全的成年人在出現症狀第7天後，體內病毒幾乎已不具傳染力，因此國內公衛醫療學者才會建議，確診第8天免快篩就能出門。

不過張益豪提醒，因為少數民眾可能有免疫力不健全的問題，或確診者身上的病毒突變有更高的傳染力，所以就算免快篩就能出門，也應避免去人多的地方，若要就醫，可善用視訊診療或挑選比較冷門的時段前往。

張益豪也轉述陳安婕醫師說法，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料顯示，新冠病毒傳染力最高的時間點出現在「發病前3天直到發病後7天」，這也是為什麼家人一有症狀，儘管立刻關進房間隔離，其他家人還是會被傳染，因為病毒在「沒有發病有症狀前」，就具有相當的傳染力。