教育部推動「中小學數位學習精進方案」，全額補助中小學購買61萬台學習載具及載具充電車，目前已開始配送，並完成雲林縣、嘉義市學習載具配送，全國各縣市預計於今年6月陸續配達，將在今年9月開學前讓全國1至12年級「班班有網路，生生用平板」。

中央投入200億元預算推動4年期（111年至114年）「中小學數位學習精進方案」，其中，有關充實數位內容，教育部投入9億元補助縣市與學校採購數位內容和教學軟體。

教育部說明，透過中央統一招標複數決標方式，由各縣市政府及高中職學校透過公開會議決定所需作業系統與載具，並於5月中旬前下單完成後進行載具陸續配送，此外，為支援所補助學習載具課堂使用，教育部同時也投入7.1億元，補助校園無線網路硬體設備（無線AP）建置與提升，加速優化校園網路。

另為充實校園數位內容和教學軟體使用，教育部補助縣市與學校採購數位內容和教學軟體經費達9億元，透過審查機制通過納入「校園數位內容和教學軟體選購名單」，包含數位內容、教學軟體等計有超過700項軟體，提供各縣市及學校依需求採購所需產品。

教育部補充說明，為落實學習載具購置與管理，教育部補助縣市成立「數位學習推動辦公室」，22縣市已全數成立，投入推動基層數位學習之行列。

此外，為培養中小學教師數位科技輔助自主學習之教學能力，教育部已規劃初階及進階教師數位教學增能培訓機制，並補助中小學學校教師增能研習費及代理代課費，鼓勵教師持續提升實施數位教學能力，深化運用數位科技對跨域及素養課程設計與實施。

教育部表示，「中小學數位學習精進方案」推動也呼應國際數位學習趨勢，以「偏鄉學校數位優先」的原則，並於疫情期間可支援經濟弱勢及多子家庭缺乏載具時使用，以縮減城鄉教育落差達公平教育的目標。