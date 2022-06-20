萬丹泥火山位於屏東萬丹及新園鄉交界，因地底蘊藏豐富天然氣，爆發時會有大量泥漿噴出，幾乎年年噴發，但地點不固定，未能帶來觀光效應，反而凝固後的土方造成村民困擾，屏東縣政府目前已著手研議相關法規，盼透過媒合，設法協助排除。

屏東縣議員許展維反映農民心聲指出，萬丹泥火山不像台南水火同源及恆春出火，不僅定點、定時，可以吸引觀光人潮；泥火山一來噴發地點不固定，加上不定時，很難吸引外來遊客前來，反而後續土方處理問題為地方帶來極大困擾。

皇源聖殿旁是當地經常噴發的地點之一，泥流緊靠建物沸騰，待噴發完畢，建築物內部泥漿處理更是頭大，堂主張寶惠無奈地說，半年前噴發的泥流才剛全數清除完畢，花了數萬元堆成一座「金字塔」，今年再度噴發，光等泥漿乾掉就耗時2、3個月，每次處理都是大工程。

鄰近農婦也談到，因泥漿鹽分高、不適合耕作，凝固後泥土無法透水、透氣，加上無法隨意移除，讓農民一個頭兩個大。

屏東縣長潘孟安坦言，剛上任縣長時曾找來學者專家研議，試圖劃設風景區發展觀光，但眾人考量，噴發地點不固定，要劃設的區域太大，加上不定時噴發，效益不大、最後只能作罷。

屏縣府水利處長江國豐則表示，由於泥漿來自於農田，隨意移除恐怕會違反土石採取法，最優先考量還是建議回填農用，但也會研議相關配套措施，是否能媒合鄰近有需要農民運載，將就細節進行討論，盼能盡速協助農民解套。