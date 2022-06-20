年底新竹市長選戰，藍綠派誰接棒治理台灣科技重鎮，成為外界關注焦點。民進黨近日拍板徵召新竹市副市長沈慧虹，接替將角逐桃園市長的新竹市長林智堅，近日傳出國民黨將「見招拆招」，提名新竹市議員林耕仁，原因在於先前的假投票結果，有高達14位議員要林耕仁當「母雞」，立委鄭正鈐獲得2票支持，國民黨主席朱立倫系統力推的清大副教授翁曉玲僅有1票相挺。

據《TVBS》新聞20日報導，國民黨黨務人士說，在朱立倫徵召行政院前院長張善政出戰桃園後，外界有諸多批評，但可以看出綠營因為國民黨的人選而被牽制，林智堅因此落跑轉戰桃園市長，讓子弟兵、新竹市副市長沈慧虹出戰新竹市，雖然對方握有行政資源，但林智堅的包袱，反而讓國民黨找到著力點。

黨務人士分析，目前民眾黨立委高虹安是否參選新竹市長處於混屯，黨中央仍以藍綠對決為假想情境，原本林耕仁、鄭正鈐在新竹市長民調中都略顯頹勢，不過在林智堅轉戰桃園後，反而成為綠營在新竹市的破口，林的政績、「大新竹合併」政見的承諾，都將被一一檢視。

圖為立委 高虹安（右）與台北市長柯文哲（左）合影。（摘自高虹安臉書）

《風傳媒》同日報導亦指出，林耕仁不僅有身兼國民黨新竹市黨部主委的議長許修睿力挺，也得到多數藍營議員及里長的支持。國民黨秘書長黃健庭10日赴新竹市與黨籍議員溝通，面對黨中央提出的翁曉玲、鄭正鈐等其他替代人選，據悉，藍營議員完全不買帳；且當天舉行的假投票結果，更有高達14位議員要林耕仁當「母雞」，鄭正鈐雖亦有議員支持，但票數落差懸殊、僅2票，朱立倫系統力推的翁曉玲更僅有1票相挺。

報導也揭露，許修睿更嚴詞警告，若提名鄭正鈐，他不會輔選；且鄭正鈐剛選上立委1年多就跑去選市長，正當性和黨內派系意見要過關也有難度，加上可能代表民眾黨出戰的立委高虹安，有眾多年輕人支持，是否會因民進黨改派沈慧虹參選轉趨弱勢，高轉變心意參戰，亦值得觀察。

此外，今也傳出國民黨徵召時間，可能將在本周三中常會公布新竹市長人選，對此，《中時新聞網》詢問黨內人士看法，該人士表示，有這個可能性，只要地方和中央達成共識，相信黨中央會派出最強人選。