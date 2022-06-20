重機出遊男子自撞分隔島倒地再被後方車友撞上送醫不治。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真）

41歲劉姓男子19日上午10時許跟著8輛重機車友出遊，行經桃園市龍潭區龍源路往大溪方向，因不明原因自撞分隔島倒地，後方同為車友的37歲曾姓男子，眼看劉男倒地趕緊煞車，另一輛38歲李姓男子因為反應不及，先是撞上曾男車輛，倒地後重機持續向前滑行，又撞上躺在地上的劉男，劉男送醫後傷重宣告不治，另2人酒測值皆為0，詳細事故發生原因及肇責警方將進一步釐清。

警方表示，事故發生地點龍源路台3乙線可通往石門水庫，平時就有很多重機車友行經，該處是一個彎道，劉姓男子在過彎時因不明原因先撞上分隔島倒地，後方還有多輛同行的重機車，前面幾輛車有閃過，但後方曾男、李男可能因為未保持安全車距而發生碰撞，導致李男車輛因擦撞倒地後重機又持續向前滑行再度撞上劉男，劉男送醫後傷重不治，曾男未受傷、李男則是身體多處擦傷無大礙。警方說，死者與曾男、李男都未酒駕，詳細事故發生原因仍待進一步釐清。