國民黨規畫在台南市議員第1選區徵召1名女性參選人，日前市議員蔡育輝向市黨部喊話，盼徵召「國旗妹」張宇彤投入年底選戰，不過黨部擬徵召目前服務於媒體的姚正玉，2個人上周日都一起陪著台南市長參選人謝龍介到新營拜廟，演變成爭取徵召「鬧雙胞」。

南市議員第1選區有1席婦女保障名額，目前檯面上女性參選人僅尋求連任的民進黨沈家鳳1人，國民黨雖規畫徵召1名女性參選人，但截至目前，人選仍未定，令基層憂心忡忡。

蔡育輝表示，張宇彤學經歷佳，加上亮麗外表、好口條，是能讓選民眼睛為之一亮的「美女刺客」。雖然一開始張宇彤的父母擔心她受傷害，不贊同女兒投入政治，後來張宇彤積極跟父母溝通，他們也已接受她參選從政，而近日張宇彤也跟著他會勘地方建設，並在一旁學習。

蔡育輝說，然而黨部已擬徵召姚正玉爭取第1選區的婦女保障名額；他認為，姚正玉和張宇彤都是政壇新人，也都有各自的優勢，不過，他建議黨部以地方輔選幹部為對象做個小民調，再決定要徵召誰出戰。

媒體人姚正玉日前參加國民黨台南市議員第8選區初選失利，如今傳出她將轉戰第1選區，姚正玉證實，市黨部已主動徵詢她參選意願，經仔細考慮，如果最後決議是她，她也願意接受黨內徵召，全力為國民黨力拚1席議員席次。

國民黨南市黨部主委林進旺表示，21日市黨部會討論第1選區徵召作業，確定人選後，22日上午將在新營市黨部對外公布。另外上周日謝龍介在新營的拜廟行程，林進旺也說，只要是認同國民黨或支持謝龍介的人，都可以來共襄盛舉，沒有限定誰才能參加。