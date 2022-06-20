奧斯汀巴特勒為電影換上多種貓王風格的衣服。（華納兄弟提供）

電影《貓王艾維斯》本周四將在台灣上映，是《大亨小傳》導演巴茲魯曼睽違9年的最新力作，敘述貓王艾維斯（奧斯汀巴特勒飾演）與經紀人湯姆帕克上校（湯姆漢克飾演）之間的複雜關係，背景橫跨美國1950年代至1970年代，呈現他的人生、音樂歷程及時尚風格。

故事橫跨至少30年的時間，從貓王早期在田納西州發跡，到後期登上拉斯維加斯大型演唱舞台，他的服裝風格也在這期間發生很多變化。導演巴茲魯曼說：「他的音樂、造型及時尚，造就他不朽的偶像形象，說他是文化象徵也不為過。」

製作團隊找出每10年間最重要的部份，以做出不同時期的風格變化，奧斯汀巴特勒更在片中更換超過90套服裝，他表示：「我看著他歌涯中造型的演變，從50年代開始的蕾絲襯衫、寬長褲，到60年代的黑皮衣，我也很愛那套純白的連身衣。」

片中也忠實呈現貓王最廣為人知、最具代表性的多套連身服裝，但真正讓奧斯汀巴特勒驚訝的是貓王艾維斯的「日常」服裝，他笑著表示自己從來沒有穿過這麼多蕾絲襯衫，他自己最喜歡的服裝則是1968年回歸演唱會上穿的皮衣。