大學個人申請放榜，財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會受認助學生中，市立華江高中張同學考取台北醫學大學生物醫學工程系、市立南湖高中廖同學錄取國立陽明交通大學應用數學系，分別以繁星、個人申請的管道攻上明星大學，他們都很感謝認助人的幫忙，才能無後顧之憂專注學業，未來盼翻轉人生、回饋社會。

考上台北醫學大學的張同學父母都領有身心障礙手冊，父親患有糖尿病、胃食道靜脈瘤等，歷經各種手術與換肝，只能在家休養，母親則因心臟不好，裝有心律節制器，家中經濟來源主要依靠低收補助及母親打零工來支撐，新冠疫情爆發後，家中狀況雪上加霜。

張同學說，他會分擔照顧父親，只是父母都希望他專注學業，不贊成他打工。他努力讀書獲得好成績，申請校內外各項獎助學金，以此減輕父母的壓力。

高二時張同學選擇第三類組，除了自己對理科有興趣外，也考量到未來職業薪資，繁星申請台北醫學大學生物醫學工程系，就是兼顧工程與醫學的選擇，很開心能順利上榜。

台北市教育局認助清寒學生基金會董事長曾燦金表示，基金會前3年共認助了5524位學生，今年至今已認助1744人，感謝所有認助人的幫助，讓這些優秀學生能安心就學，有更多的資源用在學習所需，期望他們往後也能在課業上努力不懈、完成自己的理想，未來在社會上發揮所長。