近期中國從俄羅斯進口的原油數量暴增，5月份較去年同期飆升55%，達到創紀錄水準。從俄羅斯進口石油快速增長，也俄羅斯取代沙烏地阿拉伯成為中國的最石油供應國。由於俄羅斯石油在國際市場上受到制裁，其他國家石油價格上漲，但俄羅斯石油價格卻因而下跌，外媒認為，中國此時大量進口俄羅斯石油將因大的價差獲取可觀的利益。

外媒指出，中國從俄羅斯進口的原油較上年同期飆升55%至5月的創紀錄水平，取代沙特阿拉伯成為最大供應國。根據中國海關總署的數據，俄羅斯石油進口總量近842萬噸，包括透過東西伯利亞太平洋管線，以及從俄羅斯的歐洲和遠東港口運送而來。這個數量相當於每天約198萬桶，高於4月份的159萬桶。

包括國營煉油巨頭中國石油化工公司(Sinopec)和國營振華石油(Zhenhua Oil)在內的中國企業，都已加大了對俄羅斯石油的購買力度。在西方石油巨擘和貿易公司因制裁而減少購買俄羅斯石油後，這些大陸公司被俄羅斯低價石油吸引而大量增購。

沙烏地阿拉伯因此成為中國第2大石油供應國，5月份對中國的出口量同比亦增加9%，達到782萬噸，相當於每天184萬桶，這個數量較今年4月份的每天217萬桶有所下滑。

週一公佈的海關數據還顯示，中國上個月進口了 26 萬噸伊朗石油，這是自去年 12 月以來第3次進口伊朗石油。