考量新冠肺炎確診死亡大體處理費用較一般遺體大幅增加，為減輕家屬負擔，嘉義縣政府將全額補助確診亡者大體火化及骨灰處理費，且可溯及既往，縣府呼籲，扣除縣府補助的火化等規費後，建議禮儀業者收費價格以4萬5000千元為基準。

縣府民政處宗教禮俗科科長林長連指出，依嘉義市殯葬管理所收費標準，除水上鄉、中埔鄉民火化費4000元，其餘縣民6000元，另骨灰處理費1200元，這兩項費用，只要是確診亡者，縣府就會補助，待行政程序研議完備後，就會受理家屬相關單據及死亡證明等文件申請補助。

根據衛生局統計，嘉縣確診亡者人數在百人以內，另考量家屬有瞻仰往生親人遺容需求，縣府已採購視窗型屍袋，到貨後將分配至專責醫院及嘉義縣葬儀公會，免費提供確診亡者使用。

嘉義縣長翁章梁表示，為協助鄉親處理確診往生親人後事，已協調嘉義市殯喪管所在殯儀館內規畫遺體冷凍專區及戶外遺體暫存區，提供大體冰存入殮及停放。

至於確診亡者大體火化時間與一般往生者分流，家屬可在殯儀館靈堂區設置牌位祭拜、誦經及辦理簡易告別儀式，陪伴往生親人最後一哩路，撫慰家屬失去親人之傷痛。