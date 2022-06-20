由於中國需求放緩和對全球衰退的擔憂加劇，引發大宗商品的拋售；在此背景下，澳洲三大礦商在周一的市值估計已經損失160億澳幣(約111.2億美元)。

力拓集團在澳洲上市的股票市值下跌近20億澳幣，必和必拓(BHP)也下跌超過100億澳幣，鐵礦石公司Fortescue金屬集團市值也減少超過40億澳幣。

中國鋼鐵廠的產出下降，打擊了鐵礦石需求。同時，聯準會和其它主要央行的激進升息，可能將全球經濟拖進衰退，銅、鋁價格也已經大幅下滑。

澳洲礦業三大巨頭本月至今市值已經蒸發300億澳幣(約209億美元)；而股價在周一觸及數周低價之後，預計也將面臨連續第三周的下跌。

目前力拓和必和必拓的股價處於一個月低價，Fortescue在近三個月低價。

針對當前經濟數據、中國新冠封鎖和聯準會升息的情勢，Jefferies分析師在周六寫著，「我們注定死去嗎，還是在黎明前最後的黑暗」?

Jefferies似乎傾向於後者，相信在大宗商品需求放緩之後，礦商將會引導出一股復甦，並認為，對衰退和通膨的擔憂，將讓位給復甦力量。

摩根大通的分析師對大宗商品表達類似擔憂，但是也認為，新的政策支持、中國新冠疫情的趨緩，將刺激下半年的反彈，並且對力拓和必和必拓維持「中性」的評級。