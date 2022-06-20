桃園石門水庫熱氣球嘉年華吸引眾多人潮入園遊憩。（觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園石門水庫熱氣球嘉年華吸引眾多人潮入園遊憩。（觀旅局提供／呂筱蟬桃園傳真）

因疫情停辦2年的桃園石門水庫熱氣球嘉年華，今年復辦首周假日吸引超過8萬人、2萬車次入園，因車位一位難求，遊客塞在車陣中半小時以上都在空等，相關局處因來不及做交通告示牌引發用路人不滿，市府觀光旅遊局20日開檢討會，本周起除緊急加設交通指示牌引導車流外，若園區停車達8分滿，將事先引導車流改停溪州服務區轉搭接駁車。

桃園石門水庫熱氣球嘉年華自本月18日至26日在石門水庫南苑生態公園舉辦，首周假日吸引人潮爆滿，園區內停車位一位難求，不管入園或出園都大塞車，坪林收費站更一度封閉，限制車輛只出不進，因為附近缺乏停車引導等相關告示牌，交通只靠警方疏導引發眾多民怨。

市議員陳治文指出，活動期間石門水庫入園只開放小客車車道，大客車車道並未開放，加上電子車牌辨識系統感應不良需要等待，導致後方車輛嚴重回堵，許多民眾怕塞車改騎機車，沒想到機車入園也是大排長龍，而警方在坪林收費站前努力管制交通，口頭告知遊客可從福山路至溪州服務站停車後轉搭接駁車，因為沒有設告示牌，遊客根本不知道開往哪裡可以停車。

觀旅局回應，本周起當園區內停車達8成滿時，將安排人員引導車流至其鄰近的溪州轉運站停車場，該處則有560個車位，遊客可搭乘免費接駁車抵達坪林收費站入園。另外，將在石門水庫周邊道路交通節點加派人員疏導，目前入園大客車、小客車及機車各1車道，如果遇到車流量大時，將視狀況彈性調整為不分車道入園。