基隆市今日新增437例，市長林右昌表示，城市博覽會後，確診人數持續下降並創新低，在本島各縣市排名第三低，顯示本市疫情非常穩定，且穩健邁向正常生活。

林右昌指出，今日確診數是近2個月新低，並首度下降至4字頭，437名確診案例中，外縣市通報56例，佔12.81％；若以年齡區分，25至34歲最多，有75人、占17.16％；45至54歲次之，有70人、占16.02％。

林右昌說，為讓長者提高完整防護力，即日起一連5天安排長者在各區進行第四劑疫苗集中施打，截至中午，列冊3280人，實際接種2623人，施打率79％。

基隆市COVID-19專責病房總計237床，目前已收治119人、空床118床，空床率49.8％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症54名、中症15名、輕症26名；部立基隆醫院，重症2名、中症13名、輕症7名；三總基隆分院，中症2名；礦工醫院：無收治。