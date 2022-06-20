桃園市兒童文學館將於25日起至10月8日推出「打磨兒童文學的寶石」兒童文學系列講座，主題包含議題性主題繪本、漫遊兒童詩、兒童戲劇、多元群族等4大面向，邀請多位兒童文學創作者將繪本、詩作、戲劇、語言等跨領域發展帶入兒文館，帶大家認識台灣兒童文學多元的跨界發展。

桃園兒童文學館8場年度系列講座將於25日起開講，首場講座由圖畫書資深編輯鄭芝雅揭開序幕，陸續登場的講座包含知名作家、詩人向陽，講授如何從兒童詩到圖畫書，讓兒童認識自我；詩人游書珣分享兒童詩與影像的跨界創作。

桃園在地深耕兒童文學領域的多元創作人謝鴻文，談兒童戲劇的改編；繪本作家盧怡方以繪本為例，談論如何將傳說文化轉譯至故事中；前衛出版社主編鄭清鴻藉由世界經典名著《小王子》，介紹台語繪本創作。此外，除了講座外，致力於母語發展的夾腳拖劇團也將帶來台語繪本故事劇場表演，內容非常獨特、寓教於樂。

圖書館館長姚敦明表示，今年度桃園市兒童文學館講座邀請到多位兒童文學創作者，將繪本、詩作、戲劇、語言等跨領域發展帶入兒文館中，讓講座內容有更加多元的精采面貌，系列講座以閃閃發光的寶石象徵兒童文學的不同面貌，每位主講人無論是在兒童文學領域或是兒文推廣，都有相當豐富的經驗，藉由此講座策劃，集結不同領域元素，呈現當代兒童文學發展下的纍纍碩果。

市圖補充，系列講座將由多位兒文創作者帶領大家認識臺灣兒童文學多元的跨界發展，講座現場歡迎民眾填寫問卷領取精美小禮，詳細內容可至桃園市兒童文學館官方網站或臉書搜尋「桃園市兒童文學館」查詢。