長榮航(2618)經營權之戰提前開打，今年被弟弟派拿下的長榮國際公告6/14~6/15及6/16~6/17兩筆交易，分別從集中市場取得13,427張及16,500張，合計增加將近3萬張持股，持股比例攀升至10.95％。

才剛剛在長榮鋼爭奪經營權失利的弟弟派並未就此暫緩停戰，已經著手進行明年長榮航的布局，藉著台股近期走弱之際，開始買進長榮航股票，6/16公告從6/14至6/15累計買進13,427張，交易總金額4.34億元，平均每股交易金額32.32元。

今天再度公告，從6/16~6/17累計買進16,500張，交易總金額5.13億元，平均每股交易金額31.06元。

兩筆的交易合計近3萬張，金額達9.5億元，持有長榮航空57.91萬張，持股比例10.95％。

另外，長榮國際目前持有長榮海運4.98％，長榮海運股東會已順利通過股利及減資案，預計長榮國際將有豐沛現金入帳。明年將進入長榮集團海空大戰重頭戲，弟弟派這次買進長榮航僅增加持股約0.6％，後續繼續買進的機率仍相當高。