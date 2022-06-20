大車隊(2640)與新竹市政府自6月27日起開辦「好孕專車服務」，提供竹市孕婦產檢交通費新台幣6,000元的補助。台灣大車隊營運長周恆倫表示，「台灣大車隊『好孕專車』服務已達5縣市，包含新北市、新竹市、嘉義市、高雄市、屏東縣，成為全台最多『好孕專車』配合的計程車隊，同時提供全齡化的交通出行服務方案，滿足不同年齡層乘客的搭車需求。

新竹市「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住新竹市孕婦，及與新竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留新住民孕婦，準媽媽們取得孕婦手冊後，從6月27日起，可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6,000元車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8,000元，提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費補助，每次搭乘不限抵用金額。

台灣大車隊表示，車隊關心女性乘客安全，除了與5縣市合作推出「好孕專車」車資補助服務外，也替晚歸的女性提供女司機接送，只要打開55688 APP按下確認叫車，再從「備註需求」中選擇「女司機」，就能讓夜歸女性及孕媽咪回家之路更安全，同時APP還有「分享路徑」的功能，搭車就可以同步將自己的路程分享出去，讓親朋好友確實掌握所在地。