搭貓纜探索星空奧妙，北市觀傳局再度攜手指南宮與台北市立天文科學教育館，於7月9日起推出4場「走靜貓空—2022夜觀星」活動，邀請大家走訪景色優美的指南風景區，品嘗特色午茶並體驗夏夜觀星的樂趣。

位於貓空半山腰的指南宮素來以能遠眺台北市區知名，除了觀賞盆地景觀，指南風景區也是台北絕佳觀星景點。觀傳局表示，去年舉辦「夜觀星―尋找貓空最亮的那顆星」活動，廣受大小朋友好評，今年決定續辦。

觀傳局說明，「走靜貓空—2022夜觀星」活動將於7月9日、7月10日、7月16日及7月17日分四場次舉辦，邀請民眾搭乘貓纜上山，飽覽茶山風光、觀賞指南風景區從午後到夜晚的多樣美景，並在專業天文老師帶領下觀賞夏夜星空，感受夜遊台北的樂趣。

觀傳局指出，由於貓空以產出優質鐵觀音茶聞名，今年活動還邀請木柵青農共襄盛舉，為參加民眾介紹在地製茶歷史、分享第二代茶農接手傳統產業的心路歷程。

觀傳局說明，「走靜貓空—2022夜觀星」每場限量80個名額，並分為三組進行小組導覽及觀星活動。此外，除了享用冷泡茶和特色手作茶點，還加碼提供限量「走靜貓空」品茗杯，讓參加民眾帶走屬於貓空的美好回憶。

觀傳局提醒，疫情期間，保障參加者的健康與安全，18歲以上須完成COVID-19至少2劑疫苗接種滿14天，報到時須出示小黃卡、健保卡貼紙註記、健保快易通或台北通APP疫苗接種頁面等數位新冠病毒健康證明。