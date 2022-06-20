每個人都想靠投資致富，但風險控管更重要。一名人妻上網抱怨，老公因為玩股票、期貨慘賠一棟房，現在還要她開口向家人借錢，甚至情緒勒索說要分居，讓她直呼「遇到這種老公真無奈」，網友見狀也力勸快點離婚。

原PO日前在臉書社團「匿名公社」發文表示，因為老公投資失利負債，3個月前賣掉房子，一家人只能先搬回自己娘家住，「實際上還有欠多少欠啥人，我問他，總也是不交代清楚或是說還完了」，沒想到近期老公又被討債15萬元，還叫她向媽媽借錢應急，「看在夫妻一場而且又是孩子的爸，我會有點心軟」。

原PO透露，老公把原本賣屋剩下的40萬花掉一部分後，其餘都拿去存股，還說要半年後才能動用，不願借錢給他，就開始威脅或是情緒勒索，說要自己搬出去不要住娘家，要辭掉工作回去婆家，「說真的...遇到這種老公真的讓人很無奈。」

老公處理事情的態度也讓許多網友搖頭，紛紛表示、「賭性堅強，沒辦法股市就是這樣，有人贏錢就是有人輸錢，這就是市場」、、「他還會再輸一棟房，一定要把所有資金鎖起來看好」、「玩期貨輸一棟房，那肯定上一波也有賺到過，你有花到嗎？」。

還有人認為可能不是單純負債問題，警告原PO最好快點離婚，「這樣表示還有隱瞞，不肯徹底的說出實話」、「他的錢坑絕對不是股票、期貨，這不是錢莊就是賭」、「妳要堅守自己的防線，這種老公放生也不足惜」、「說謊成性的人真的不要再繼續下去了！趕快離婚，不然到時候妳跟孩子都會很慘！他完全是個沒擔當的人」。