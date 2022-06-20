桃連區高中高職免試入學將於7月起開放報名，其中有特色招生學校為大園國際高中的國際文憑課程（IBDP）專班，課程採全英文教學、畢業需撰寫論文，通過IB檢定後可直接申請國內、外大學，廣受學生歡迎，招2班共50個名額，報名時間為29日早上8點至30日下午4點止。

教育局表示，大園國際高中在2021年通過國際文憑組織的認證，正式成為IB學校，是全台少有的公立國際高中，授課內容與國外對接，以全英語方式授課，畢業前須撰寫論文並經過國外單位審查才能取得國際文憑，學生如完成IB專班培訓，可免考托福、雅思等考試直接申請國內、外大學。

教育局指出，大園國際高中去年特色招生一樣有50個名額，報考成績條件為2A3B，吸引57名學生報考，不過由於IB專班為全英文授課，考試內容多為申論題，需要一定的英文書寫及表達能力，因此英文閱讀寫作需達70分，錄取43人其中有7人為外縣市學生，甚至有人遠從高雄就讀。

「非填鴨式教學很受學生歡迎！」校長朱元隆說，學生一開始要接受全英文授課有一定的陣痛期，但IB專班課程與以前填鴨式的教學非常不同，不會一直考試、要求學生死記答案，多採取團體討論、申論的方式授課，多數學生反應良好。

朱元隆也坦言，IB專班因為全英文授課，畢業前要寫論文，壓力比普通班級大，另外因為去年是IB專班首次招生，有學生誤解若想出國就要就讀該專班，因此今年約有4至5名學生轉回普通班。不過也有3名學生放棄繁星等升學管道，經小考、教師面談後確定會從普通班轉入IB專班。

談及IB專班的師資，教育局補充，大園國際高中現有26名IB教師，今年又增加10名IB儲備教師。IB教師須通過IB總部認證，首先要參加實體或線上工作坊，每次實體工作坊約3天、線上工作坊為4周。

工作坊型態分別有領導類、學科類、方法類及活動類，且都有3個以上階層，每位IB教師要參與3次以上工作坊才能真正上線授課，培訓時間約1年，期間要參與討論並繳交作業等表件，通過後才能取得認證。