台灣農漁產品接連銷路遇到挫折，繼繼鳳梨、釋迦及蓮霧之後，石斑魚、白帶魚最近又被大陸列入禁止輸入名單，南台灣成為重災區。國民黨高市議員宋立彬痛批，民進黨平常靠「靠中保台」，一到選舉就改口喊「抗中保台」，根本只是想藉此進行政治操作。他建議，多找籃子放雞蛋分散風險，不要只會口號治國。

宋立彬指出，根據行政院農委會統計，馬英九執政的最後4年，也就是2012年至2015年，台灣農產品每年銷往大陸平均金額為9.29億美元，占出口平均比例18.27％，僅有2015年佔總出口比最高20.5％，其餘均低於20％。

宋立彬提到，蔡英文上台後，從2016至2021年，這6年台灣農產品每年銷往大陸平均金額躍升為11.03億美元，占出口平均比例也提高到21.16％，有4年超過20％以上，最高是2018年的23.2％。

宋立彬不滿說，每次遇到產品外銷問題，政府都只會向WTO申訴，不然就是撥預算一次性大量採購，這真的是好方法嗎？真的有解決問題嗎？請政府拿出長久性方法來照顧農漁民，也請政府告訴我們，現在要把我們優質的農漁產品賣到哪裡去？不要只有口號一百分！

宋立彬說，蓮霧、釋迦、鳳梨陸續遭到中國大陸禁止進口後，政府宣稱已經向WTO提出申訴，但至今仍未有下文。現在又發生禁止石斑魚事件，民進黨之前多次向中國大陸抗議，也提出多項改善措施，可惜後續沒有得到對岸回應，但真正是什麼原因禁止銷售，政府都應該要好好釐清事實，讓國人了解安心，不要一味牽扯兩岸政治，模糊問題焦點。

他指出，民進黨政府執政以來，口口聲聲說不能把雞蛋放在同一個籃子裡，但這六年來國內農產品外銷各國的數據會說話，可以看出政府到底有沒有分散風險。近年來民進黨常說中國政府欺壓我們，既然明知對岸如此不理性，應該在這六年當中就要積極輔導業者發展多元通路，產品多國行銷取得平衡，而非在事情發生後怪罪任何人，這是很不責任的作為。

宋立彬表示，依照中央公開的數據來看，這幾年我們對大陸的依賴沒有減少，民進黨政府這六年的平均值，比起國民黨執政2012年至2015年那四年平均值還要高，請問到底是誰在依賴中國大陸市場？目前遭大陸禁止有鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚、白帶魚，那下一個又會是哪種產品？

宋立彬疾呼，台灣的農漁產品都是農漁民靠汗水努力得來的成果，請民進黨不要讓台灣辛苦的農漁民百姓無路可走！不要每次發生事情就來產地走馬看花，之後就音訊全無，呼籲民進黨政府，趕緊多找出一些籃子讓雞蛋可以平均放置，不要只會喊口號政策。