每年6月第三個星期日是英國慶祝父親節的日子，王儲查爾斯（Prince Charles）當天也在社群Po出「辛酸照片」重修舊好，包括昔日與兒子威廉、哈利依偎在一起，父子三人的溫馨合照，寫下「祝大家父親節快樂」。據消息人士透露，儘管威廉對於兄弟關係破裂感到惋惜，但仍認為哈利做了無法彌補的決定。

王儲查爾斯（Prince Charles）與兒子威廉、哈利依偎在一起，父子三人的溫馨合照，寫下「祝大家父親節快樂」。(圖/截自@clarencehouse IG)

綜合《每日快報》(Daily Express)以及《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，19日英國迎來一年一度父親節，身為兩個兒子的爸爸，查爾斯王子也開心在Instagram發布一組回憶錄，祝福全天下爸爸「父親節快樂」，感動萬千民眾之餘，也惹哭一票粉絲。

其中一張照片他身穿蘇格蘭短裙，左摟右抱年幼的威廉與哈利，坐在位於蘇格蘭亞伯丁郡的巴摩拉城堡前草坪，臉上藏不住的喜悅，父子三人愛意綿綿。

報導指出，查爾斯王子不忘在快樂的節日提醒世人，兄弟姊妹關係不像是皮球，當你把它拋在空中玩耍，漏接後不會再彈回來。消息人士透露，王室成員對於兩兄弟關係破裂感到惋惜，認為他們冰釋前嫌的可能性相當渺茫。

還說道，威廉王子其實很愛弟弟哈利，覺得他是除了妻子凱特（Kate）外最緊密的依靠。儘管如此，還是無法諒解哈利一家背離王室、私奔美國的決定，稱此舉「不尊重女王與其他家人」。

反觀威廉王子，父親節當天他曬出與王室3娃的幸福合照，只見小路易整個人被老爸扛在肩上，雙臂摟著喬治和夏綠蒂，據悉照片是一家五口去年(2021)赴約旦度假時拍攝的，貼文曝光也讓許多網友直呼「已戀愛」。