立陶宛食品局主任薩魯納，率同10家立國廠商來台參加6／22-6／26的「2022台北國際食品展」，參展前今(20日)前來台酒公司拜會，立陶宛貴賓在會中首次品嚐台酒公司的OMAR，非常驚豔亞熱帶台灣可以釀出風味別緻的威士忌。

台酒公司董事長丁彥哲表示希望藉由此增加兩國商務及經貿合作機會。

立陶宛食品局代表團一行人，是由外交部安排前來台酒公司參訪，此次參訪的立國廠商半數以上從事酒類行業、其他包括食品製造商、飲料商、有機及天然產品批發商、醬料廠商、餅乾食品商。

立陶宛食品局主任薩魯納首先代表致意，感謝台酒公司對立陶宛蘭姆酒伸出援手及時購入台灣。丁彥哲表示，黑色蘭姆酒緊急採購事件，牽起台酒公司和立陶宛的情誼，大年初一在台酒12家酒廠展售中心販售立陶宛蘭姆酒一不到1小時就完售，顯見民眾對台酒及立國的信賴支持及情義相挺。

台酒公司次特別對來訪的立國貴賓介紹品評台酒波本及雪莉桶OMAR威士忌，讓他們感受身處亞熱帶的台灣所釀出風味別具的威士忌，與會貴賓對OMAR的風味都相當驚豔。

此次參訪廠商中，包括去年台酒仗義相挺的立陶宛生產的2萬4瓶深色蘭姆酒成品酒MV Group Production（MV公司）代表。

警語：飲酒過量，有害（礙）健康