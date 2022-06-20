蘭陽女中在英文科老師簡銓蔚帶領下，開始於課堂中導入Google Classroom以及其他Google Workspace工具，透過上述工具設計線上學習單與課堂活動，讓學生學會如何運用Google工具自我學習、強化學習效率。（蘭陽女中提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

歷經3年的努力，宜蘭縣蘭陽女中於今年3月獲得Google Reference School認證資格，目前全台僅7所學校通過認證，蘭陽女中為東台灣第1所通過此項國際認證的學校，亦是全台第1所獲得此項國際殊榮的女子高中；校長曾璧光表示，這是全校教師的努力、行政大力支持以及社會資源的挹注協助，所共同成就的教育美事。

蘭女英文科老師簡銓蔚指出，申請此認證確實不容易，首先校內要有一定比例Google認證的教育家、講師，及足夠的Chromebook筆電，用Google工作教學比例基本上要達8、9成，待多項條件達成後，經由Google Taiwan的推薦，才能做國際認證的申請，也要跟澳洲那邊做一個線上面試，確定都沒問題才能拿到認證。

簡銓蔚表示，能擁有此項國際殊榮，歸功於全校所有老師、行政人員及學生之間的合作，才有辦法做到，不論是設備、網路環境、師資及教學能力的培養，全不能只靠一個人完成的，非常感謝大家這麼團結。

校長曾璧光表示，這樣的認證對學校來說著實不易，也是給予大家很大的鼓勵跟肯定，老師們自主性努力所取得的認證，相較於其他學校模式不太一樣，是有草根性的由下往上，由老師們自主發動學習、組成社群，透過行政大力協助，還有地方企業資源贊助下，共同成就教育界的一個美善之舉。

曾璧光指出，因應108新課綱，孩子們將課堂所學應用在日常生活中，舉凡自主學習、團體討論、社團活動、英語短劇比賽、學習歷程檔案製作等，都能見到學生運用Google工具的身影，真正體現108課綱「自主、互動、共好」的素養導向學習精神。