彰化和美3兄弟都年過半百，住在三合院相依為命，僅靠老三的3700元身障補助，有一餐沒一餐，瘦到皮包骨，也餓到營養不良虛脫，17日4小時內3台救護車送醫搶救，20日老大離世，彰基表示，62歲老大，因營養不良，引起免疫力低下，引起菌血症，進一步衍生敗血症，因敗血症引起多重性的器官衰竭、死亡。

彰基周志中說明和美三兄弟老大感染敗血症離世。（彰基提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基發言人暨副院長周志中表示，感謝社會大眾對和美葉家姓三兄弟的關心，老大62歲，上星期五來彰基的急診，因為肺炎、營養不良，院方安排他住院，但他婉拒且堅持要出院，星期六出院後，19日又來急診，發高燒到40度左右，肺炎跡象非常明顯，並非新冠肺炎，就隨即安排住院，進一步給予抗生素大量點滴為他治療，但是因為他營養不良，引起免疫力低下，然後引起菌血症，進一步是敗血症，因為敗血症引起多重性的器官衰竭，不幸20日中午左右離世。

周志中表示，葉家老三是在星期五就安排他住在病房，他剛進來的是腎衰竭、營養不良、血鉀過低、嚴重脫水；主治醫師的報告，目前情況相當良好、食慾不錯，吃的很多，護理人員跟他換尿布，社工部安排的特別看護也跟他餵食，他也配合的很好。整個情況，血壓、脈搏、呼吸、心跳都很正常，都在快速的恢復中。

老二則在當天就回家了，議員賴清美表示，今天上午到葉家探視家裡，發現他虛弱的經常跌倒，洗澡也跌倒，雙腳都包紮傷口。乍聞老大離世，心情哀痛，需要陪伴、關懷。