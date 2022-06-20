推動海洋及戶外教育，新北市自110學年度成立戶外與海洋教育中心，三芝國中響應教育局「科技防疫」號召，與臺北海洋科技大學合作，運用MR（Mixed Reality）混合實境體驗模式，於教學中以平板讓學生運用科技體驗海洋情境。

教育局長張明文表示，三芝國中2020年獲得教育部國教署「海洋教育創新教學基地學校」認證，並於2020、2021年榮獲教育部海洋教育推手獎特優獎項。三芝國中為能讓孩子在疫情下持續學習，嘗試用科技防疫理念並響應SDG目標14「水下生命」，讓學生透過MR虛擬實境互動，了解戶外海洋環境地質與體驗其變化，引導孩子知海、親海、愛海，用多元化教學方式，培養深化學生建構海洋知識，健全對海洋環境的認識與關懷。

三芝國中校長黃中良表示，學校利用面海背山，區內有後厝漁港的地理優勢，結合在地資源推廣海洋教育，讓學生與自己家鄉有更多認識與連結，深耕愛鄉愛校情懷，也呼應新課綱所強調的素養教育。

學校自101學年度起將海洋教育列為校本課程，更於108學年度將海洋教育列為七年級的彈性課程。近年在全校老師努力下將國文及自然領域結合海洋教育，在課程中融入海洋教育桌遊，使課程更有趣多元。而即使在疫情影響下，學生雖然無法實地體驗海洋的生態與環境，但透過與臺北海洋科技大學合作，導入MR實境體驗，也讓學生能有身歷其境的學習體驗。

三芝國中同學江忻宸表示，疫情期間到戶外學習的機會比較少，但透過MR體驗是很不錯的學習方式，可以體驗混合實境，也有影音檔案可觀看及聆聽，讓自己更了解關於海洋及環保議題，同時認識許多生物跟海上交通運輸工具，收穫滿滿。陳哲鵬同學也說，體驗課程最後還加入用平板進行KAHOOT互動式測驗，搶答後小組可以晉升，能激發自己學習的興趣。