宅經濟當道，疫情讓網路購物越來越流行，有民眾發現「蝦皮店到店」越來越多，根據初步調查，全台灣最密集的蝦皮店到店，就在新北市板橋區，搶下第一名寶座。

使用網路地圖可以發現，蝦皮店到店「板橋民權店」與「板橋國光店」距離只有200公尺，都在民權路國光路交會口旁邊。相較之下，距離最近第二名的蝦皮店到店，應該是在台北市，「中山吉林店」與「中山吉林二店」，距離大約300公尺；至於「大安通化店」與「信義嘉興店」兩家雖然位於不同行政區，但是距離也只有400多公尺。

蝦皮店到店展店速度驚人，讓人好奇物流是不是真的這麼好賺？也有人好奇，蝦皮是不是打算進軍便利商店市場？現在的密度已經足以跟便利商店進行競爭。根據2021年12月的統計，目前全台便利商店家數，7-11大約6363家，全家大約3939家，萊爾富大約1453家，OK則是大約782家。相較之下，蝦皮店到店直營店超過400家，跟其他通路合作的據點則有800多家，短短一年內的成長速度非常驚人。