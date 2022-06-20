顏正國今出席《少年？，安啦！30週年致敬合輯》發表會。（MTI音樂科技提供）

高捷今出席《少年？，安啦！30週年致敬合輯》發表會。（MTI音樂科技提供）

顏正國自導自演電影《少年？，安啦！》將推出4K數位版，20日舉辦《少年？，安啦！》30週年致敬合輯記者會，電影主演顏正國、高捷等人現身受訪，提及顏正國日前遭許姓投資人提告，疑與電影有關，顏正國昨婉轉表示活動重點是電影，私事改天再聊：「真的沒有那麼重要啦，我們不要把主線拉開，很多事情會自然明朗。」

顏正國本月1日時遭許姓投資人發文怒轟：「我們真的可以賠錢，但，絕不能接受欺騙。」顏正國得知道後爆氣開直播回嗆：「不要臉天下無敵」，還提到自己遭到恐嚇。之後，許姓投資人於10日在律師陪同下按鈴申告，顏正國始終保持沉默。

《少年？，安啦！》全新4K數位版將於7月8日上映，高捷今提起當年拍完電影後，與好友合夥經營「息壤」Live House，邀請當時還用本名吳俊霖出道的「伍佰」來演唱電影同名主題曲〈少年？，安啦！〉造成轟動，那也是伍佰的第一次現場表演，帶動1990年代初台北的Live House風潮。

顏正國則回憶30年前那張電影原聲帶，印象最深刻是他根據在電影裡形象所創作的〈電火柱仔〉，整首歌ㄎㄧㄤ到爆的情境，跟當時的他十分相仿，儼然成為他的人生主題曲。甚至幾年前董事長樂團翻唱這首歌時，還誤以為原唱是他本人而邀請獻聲，搞清楚後才發現原來這首歌是由Baboo樂團的林暐哲擔任主唱。