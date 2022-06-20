女星昆凌2015年嫁給天王周杰倫後，今年1月驚喜宣布懷第3胎的好消息，之前周杰倫特地曬出她的側面大肚照，幾乎看不出來是大腹便便的孕婦；5月初昆凌順利下小女兒「Jacinda」，剛慶祝完滿月的她近日到外面放風，今(20日)在IG曬度假美照，火速恢復的超辣身材讓粉絲們全驚呆。

昆凌從公開懷第三胎後，除了隆起的孕肚外，臉蛋和四肢都絲毫沒太多變化，後來5月宣布平安生下小女兒後，她在520當天依偎周杰倫的合照，因穿著寬鬆的上衣而看不出產後身材狀態。才剛坐完月子不久的昆凌，本月2日曾在IG限時動態發文，曬出對著鏡子自拍的全身照，細看能發現，昆凌身上的套裝相當合身，由於她才生完第三胎，1個多月就恢復成激瘦的體態，讓粉絲都看傻讚嘆：「看不出才生完不久啊！」。

昆凌最近首曝產後身材，才坐完月子就能穿合身窄裙，神速恢復產前模樣讓粉絲都看傻。（圖／摘自昆凌IG）

昆凌今(20日)又PO出一張出遊美照，只見她紮起馬尾並戴上墨鏡，上身穿著細肩帶黑白條紋背心，下身則用白色衣物遮住，但從側面仍可看出肚子平坦，完全不像剛生完的模樣；而昆凌的清涼穿搭好身材藏不住，除了上圍豐滿UU隱約可見，纖細的玉蔥美腿更是讓所有媽咪稱羨。

畫面中昆凌坐在泳池邊，兩隻小腿悠閒泡在水裡，這少女感十足的照片看得粉絲眼冒愛心，紛紛大讚：「這是三胎的肚子？」、「最美辣媽」、「身材還是一級棒」、「恢復的好快哦！辣媽」、「恢復的太好了吧」、「姐姐是仙女吧」、「大嫂好美」、「太漂亮了吧!」截稿之前瞬破3.4萬讚。